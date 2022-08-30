Озера без излишков химии и микробов: в Челябинской области составили список безопасных для купания мест

В жару южноуральцы ищут спасения у воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области составили список благополучных по химическому составу и концентрации микроорганизмов озер. Это сделали после анализа многочисленных проб воды, сделанного специалистами регионального управления Роспотребнадзора. С апреля по август провели больше 2 тыс. тестов, чтобы проверить качество воды в местах массового купания.

— Благополучными являются озера Касарги (Сосновский район), Увильды, Малое Миассовое, Кум-Куль, Акакуль (Аргаяшский район), Калды, Чебакуль (Кунашакский район), Подборное, а также водоемы Чебаркульской курортной зоны, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Добавим, на этой неделе многие южноуральцы будут искать у водоемов спасения от жары. Тридцатиградусный зной простоит несколько дней подряд, а 1 сентября прогнозируют до +35 градусов. В Челябинске из-за такой погоды даже отложили официальное закрытие купального сезона.

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