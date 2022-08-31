В Челябинской области вымогатели открыли охоту на мужчин, вызывающих проституток

Телефонные вымогатели активизировались в Челябинской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кыштыма лишился 30 тыс. рублей после попытки вызвать на дом проститутку. 31-летний мужчина перебрал со спиртным и принялся искать в соцсетях предложения секс-услуг. Подобрав понравившийся ему вариант, кыштымец принялся звонить по указанному телефону. На звонки никто не отвечал, и мужчина под действием алкоголя вскоре уснул.

На другой день звонить принялись уже ему. Неизвестные заявляли, что накануне горожанин сделал заказ, а значит, обязан его оплатить. Перепуганный мужчина отправил вымогателям 10,5 тыс. рублей, но те продолжали настаивать. Кыштымцу пришлось перевести вымогателям еще 20 тыс. рублей.

В региональном ГУ МВД пояснили, что подобных происшествий в последнее время стало заметно больше.

— Участились случаи совершения вымогательств под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевших, — рассказали в региональном полицейском главке. — Как правило, преступники в первом требовании ограничиваются незначительной суммой денег, требуемой для «выкупа» компромата. Но как только потерпевший соглашается заплатить деньги, аппетиты вымогателей начинают расти, и требования переводов денежных средств возрастают.

Ранее в Челябинской области аферисты заставили мужчину отдать 34 тыс. рублей, пригрозив рассказать о его неверности жене. А в верхнеуральском районе мошенники обманули посетителя сайта «для взрослых», потребовав у него предоплату за услуги.

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