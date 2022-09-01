Публичная библиотека в Челябинске засветится к Новому году, на это потратят 17 млн рублей

Иллюстрация из документации аукциона

В Челябинске выбрали подрядчика, который займется монтажом архитектурной художественной подсветки на фасаде Публичной библиотеки. Контракт достался ООО «Проектно-строительная компания «Алькасар». Сведения об этом опубликованы на портале госзакупок.

При торгах стоимость подсветки снизилась на 4,4 млн рублей. Изначально за украшение фасада готовы были заплатить 22,1 млн рублей, но подрядчик согласился выполнить работу за 17,7 млн рублей.

По условиям договора, декоративные огни должны засиять на стенах Публички к 15 декабря этого года.

Напомним, 22 млн рублей вложили в реконструкцию фасада библиотеки. Для штукатурки здания заказали специальный состав, который производят только в городе Пушкине.

Нынешний ремонт библиотеки — второй с 2020 года. После предыдущей попытки обновить фасад Публички возбудили уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.

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