На челябинской телебашне устроят баттл для фанатов хоккея

В дни игр клубов КХЛ на телебашнях пяти городов будет включаться тематический сценарий Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская телебашня присоединилась к акции «Хоккей на высоте». Это коллаборация КХЛ, Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) и ООО «Цифровой контур».

Ежедневно в 21:00 на телебашне будет загораться поздравительная подсветка в адрес Континентальной хоккейной лиги — «КХЛ 15 лет!». Кроме того, а мобильном приложении «Башня света» появится специальная функция «Спорт-батл», которая позволит в день игры проголосовать за любимый хоккейный клуб. Результат будет выводиться прямо на телебашню с 21:15.

— Челябинск — город, который живет хоккеем. Имен, которых наш город дал отечественному хоккею не счесть. Здесь все живет этой игрой и любимой командой «Трактор». Всем болельщикам и жителям города филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» приготовил сюрприз к началу нового хоккейного сезона, — сообщил директор филиала Алексей Ивонин.

Помимо Челябинска, участниками акции станут вышки РТРС еще четыре города: Казань, Нижнекамск, Нижний Новгород, и Ярославль. В дни игр клубов КХЛ «Ак Барс», «Нефтехимик», «Трактор», «Торпедо» и «Локомотив» на телебашнях будет включаться тематический сценарий.

Акция продлится в течение всего сезона КХЛ до апреля 2023 года.

Телебашня постоянно радует челябинцев необычной подсветкой. Так, в День семьи, любви и верности на ней «распустились» ромашки и сердечки. А в декабре прошлого года «Комсомольская правда-Челябинск» совместно с «Российской телевизионной и радиовещательной сетью» организовала акцию «Башня вакцинации». А в честь Дня Государственного флага Российской Федерации она засияла бело-сине-красными огнями.

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