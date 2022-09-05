В Челябинской области представили бренд Чебаркуля, за разработку которого отдали 1 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства региона

В Челябинской области у города Чебаркуль появился свой собственный бренд. На его создание потратили 900 тысяч рублей. В правительстве региона рассказали, какой смысл вложили дизайнеры в логотип города.

— В графическом изображении логотипа Чебаркуля воплощены все узнаваемые для жителей города образы: озера, природа, Чебаркульская крепость, Храм преображения Господня и падение метеорита, — рассказали в правительстве региона. — Логотип состоит из фирменного знака – объединение основных образов в заглавную букву «Ч» и названия города.

Фото: пресс-служба правительства региона

Фото: пресс-служба правительства региона

Фото: пресс-служба правительства региона

Бренд для Чебаркуля разработала пензенская фирма «Новая марка». Торги она выиграла в начале апреля. На выполнение задания ей давали четыре месяца.

В декабре прошлого года в Чебаркуль приезжал дизайнер Артемий Лебедев. Он дал властям несколько советов по разработке городского бренда.

Ранее администрация Челябинска показала логотип, созданный к празднованию 286-летия города. У горожан возникли вопросы, поскольку на изображении красовался не одногорбый верблюд, а двугорбый.

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