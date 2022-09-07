В 2022 году в Челябинской области раскрыли 23,3% дел о телефонном мошенничестве

Эксперты рассказали, почему сложно раскрывать телефонные мошенничества и кто чаще всего попадает в лапы аферистов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году в Челябинской области раскрыли 23,3% дел о телефонных мошенничествах. Об этом на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск» рассказал заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области Денис Загидуллин.

— В 2022 году зарегистрировано 6,4 тыс. преступлений, связанных с мошенничество и кражей денег с банковских карт. Южноуральцы отдали мошенникам больше 800 млн рублей, — сообщил Денис Загидуллин, добавив, что раскрываемость таких дел за восемь месяцев этого года ставила 23,3%.

По его словам, основная сложность в работе с подобного рода преступлениями в том, что мошенники чаще всего звонят из других регионов и даже из-за рубежа. Как мы писали ранее, спад по мошенничеству отчетливо был ощутим в марте-апреле, когда аферистам перекрыли каналы связи – они больше не могли звонить из ближнего зарубежья и стран СНГ.

— Мошенники, которых мы ловим в Челябинской области, не совершают преступления здесь. Они «работают» на другие регионы, а мошенники в других регионах — в отношении нас, — говорит Денис Загидуллин.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области, по его словам, поставил задачу заниматься не только раскрытием дел, но профилактикой. Сейчас задача сотрудников полиции самостоятельно доносить до населения информацию о телефонных мошенниках.

— Но основная масса населения не хочет слушать данную информацию. Многие не верят в работу сотрудников правоохранительных органов. Бывает, что тяжело убедить потерпевшего написать заявление, уговариваем дойти до отделения, — говорит Денис Загидуллин, добавляя, что иногда и его при звонках считают мошенником.

При этом даже при всей осведомленности, южноуральцы часто попадаются на крючок мошенников. Один из случаев рассказал Денис Загидуллин, когда председатель районного суда Челябинска перевел на «безопасный счет» определенную сумму.

— Люди часто не могут объяснить, почему они попали в руки мошенников. Часто аферисты в своих созвонах используют методы социальной инженерии, играют на чувству страха, не дают людям подумать и опомниться. Многие из пострадавших говорят, что они будто в трансе, — добавила начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина. — Кроме того, мошенники профессионально пользуются терминологией.

По словам Людмилы Паниной, вернуть свои деньги в целом по России смогли около 5% пострадавших, и то только в тех случаях, когда клиент банка не добровольно подтвердил операцию по переводу денег.

— Несколько лет назад наиболее уязвимой категорией были люди старшего поколения. Но начиная с пандемии мошенники начали больше работать с более экономически активным населением — от 20 до 50 лет, с теми, кто много времени проводит в интернете, пользуется дистанционными каналами, — говорит Людмила Панина.

Как ранее писал КП-Челябинск, на пожилых людях в нашем регионе больше действует схема «Мама, я попал в ДТП», так как взрослое поколение сложнее убедить переводить деньги дистанционно. О новых видах мошенничества можно почитать в нашем материале.

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