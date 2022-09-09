Юристу Владимиру Казанцеву грозит четыре года колонии по делу о мошенничестве с подкупом сотрудника суда

Владимир Казанцев. Фото: СОЦСЕТИ

В Советском районном суде Челябинска в пятницу, 9 сентября, состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении руководителя общественной организации «Экологический консалтинг», юриста Владимира Казанцева, который обвиняется в мошенничестве. Прокурор запросил для него наказание в виде четырех лет колонии общего режима и взыскания 500 тысяч рублей.

Потерпевшим является предприниматель, который пользовался услугами «Экологического консалтинга». По версии следствия, Казанцев взял у бизнесмена 500 тысяч рублей на подкуп сотрудника суда, чтобы решить дело в его пользу. Однако юрист эти деньги якобы присвоил.

Владимир Казанцев является известным в регионе экоактивистом. Его соратники считают, что уголовное дело против него было сфабриковано.

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