В Челябинске суд оставил под стражей экс-директора ОГКУ, обвиняемого в махинациях со строительством

Адвокат не сумел добиться, чтобы Алексея Абаимова перевели под домашний арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший директор областного государственного казенного учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов на время следствия останется в СИЗО. Такое решение принял челябинский областной суд.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, адвокат Алексея Абаимова просил смягчить своему подзащитному меру пресечения. Защитник настаивал, что экс-директор госучреждения прежде не нарушал меру пресечения, а значит, и в будущем не сбежит от суда. Но суд отказался выпускать обвиняемого из-под стражи.

Следователи считают, что Алексей Абаимов получил от директора ООО СК «Флагман» взятку в 190 тыс. рублей. За это он помог фирме оформить документы, в которых содержались недостоверные данные об объеме работ и использованных материалах при строительстве детского сада в Аше. Застройщик в результате получил из бюджета на 19 млн рублей больше, чем должен был.

Директора «Флагмана» Евгения Юдина собираются судить за мошенничество.

Кроме того, Алексея Абаимова вместе с бывшей замминистра строительства Челябинской области Татьяной Антоновой и главой фирмы «Стройтранссоюз» Михаилом Азаматовым обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег при возведении центра по шорт-треку.

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