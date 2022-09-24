«Везде вонь и дымка»: жители Челябинска жалуются на сильный запах гари

Фото: Арина Мастеркова, Ольга Галкина, Вредные выбросы г. Челябинск/vk.com
В субботу, 24 сентября, жители Челябинска жалуются за сильный запах гари. Ситуацию усугубляет теплая погода, когда хочется открыть окна. Горожане жалуются на першение в горле, головная боль и тошноту.
— Кажется какой район ни возьми — везде вонь и дымка, — пишет Анна.
— Калининский, Молодогвардейцев, такая же дымка. Я уже боюсь представить, что в легких у людей, — говорит Алена.
— Будто в газовой камере, — жалуется читатель КП Максим.
Ранее Минэкологии предупреждало, что Челябинск может накрыть дымом от крупного пожара со стороны Свердловской области. Кроме того, в городе объявлены НМУ.
— Согласно прогнозу Росгидрометцентра днем 24 сентября ветер на территории Челябинской области изменится на восточный (4-9 м/с). Таким образом, начиная со второй половины субботы, в Челябинске не исключено задымление в результате переноса продуктов горения с территории Свердловской области, — рассказали в ведомстве.
Как пишут наши коллеги КП-Екатеринбург, их жители тоже жалуются на неприятные запахи. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучивал причину едкого запаха — торфяной пожар.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru