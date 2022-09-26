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Общество26 сентября 2022 10:57

В Челябинске после мощного ливня выпал первый снег

Пока снег тает мгновенно
Олег КОСТЕНКО
Так выглядит снег над Алым полем. Фото: КП-Челябинск

Так выглядит снег над Алым полем. Фото: КП-Челябинск

Челябинская погода продолжает удивлять. Ливень, обрушившийся на город с утра, сменился снегом, который пришел с севера области.

На дорогах снежный покров, к счастью автомобилистов, не копится и тает, увеличивая и без того большие лужи. По оценкам «Яндекс.Карт» загруженность на дорогах сейчас всего 3 балла

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