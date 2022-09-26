Поезд будет в пути чуть больше 4 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 ноября в путь отправится первый рейс скоростного поезда «Орлан». Он будет курсировать два раза в день из Челябинска в Екатеринбург и обратно. Расписание составили так не случайно – его подстроили под рабочий график. Утром пассажиры будут приезжать в Екатеринбург, а вечером уезжать оттуда. Об этом КП-Челябинск рассказал министр транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

— Понятно, что четыре с хвостиком часа — это достаточно много. Это можно сказать, обновление — комфортабельный подвижной состав на примере «Ласточки». Планируем забирать пассажиров не только из Челябинска, а и из населенных пунктов: Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей. Здесь мы прогнозируем около 2,8 млн пассажиров в год, — добавил Алексей Нечаев.

Многое зависит от состояния самой Южно-Уральской железной дороги. Например, состав дизельный, потому что путь не электрифицирован.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в «Орлане» будет всего три вагона. Внутри обещают систему климат-контроля и оборудование для обеззараживания воздуха. Подробнее о поезде и расписание рассказываем здесь.

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