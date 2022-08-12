Четыре часа в пути: стал известен маршрут, по которому скоростной поезд «Орлан» поедет из Челябинска в Екатеринбург

В Свердловской области пассажиры уже ездят на "Орланах" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для скоростного поезда «Орлан», который будет ездить между Челябинской и Екатеринбургом, выбрали маршрут. Поезд станет ходить через Верхний Уфалей. Время в пути между конечными станциями составит 3 часа 56 минут, сообщает ТАСС.

Протяженность маршрута — 247 километров. Поезду придется ехать через неэлектрифицированный участок путей. «Орлан» сможет его преодолеть, так как оснащен дизельным двигателем.

В поезде будет всего три вагона. Зато в каждом пассажирам обещают систему климат-контроля и оборудование для обеззараживания воздуха. А первый вагон будет адаптирован для маломобильных пассажиров.

Ранее губернатор Алексей Текслер сообщил, что с руководством «Российских железных дорог» договорились о реконструкции рельсов между Челябинском и Екатеринбургом, чтобы поезд смог ездить быстрее. Максимальная доступная «Орлану» скорость — 120 километров в час.

Напомним, обзавестись межрегиональной скоростной электричкой в Челябинске и Екатеринбурге пытаются уже много лет. Хотели даже построить специальную высокоскоростную ЖД-магистраль. Она должна была заработать в 2021 году, но в 2020 году проект заморозили из-за кризиса и пандемии коронавируса, а в 2021 году, заявив о нехватке денег, закрылось хозпартнерство, которое собиралось строить железную дорогу.

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