В «Белом хуторе» под Челябинском откроют пункт скорой помощи

Сейчас для открытия пункта ищут фельдшеров и водителей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Пост скорой медицинской помощи скоро откроют в микрорайоне «Белый хутор». Об этом сообщили в больнице села Долгодеревенское, к которой прикреплены жители «Белого хутора», «Залесья» и «Твоей привилегии».
— В связи с открытием поста скорой медицинской помощи в микрорайоне «Белый хутор» мы в поисках новых кадров. 4 фельдшера скорой медицинской помощи и 4 водителя. Ждем ваши резюме, — написали в телеграмм-канале больницы.
Жители микрорайонов, которые относятся к этой больнице, уже давно пытались добиться нового поста скорой помощи. Все микрорайоны «Залесья» прикреплены к подстанции в Кременкуле, а там числится всего два экипажа скоро помощи.
Напомним, этим летом в загородном микрорайоне под Челябинском девятилетний мальчик упал с велосипеда, разбил голову и погиб. Для него вызвали скорую помощь, но медики отказывались реагировать и приехали лишь спустя 40 минут.
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