Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июля 2022 10:26

Жители поселка «Твоя Привилегия» требуют больше машин скорой помощи после трагедии с девятилетним мальчиком под Челябинском

Жители загородного поселка не первый раз жалуются на работу медиков
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
В поселке «Твоя Привилегия» девятилетний мальчик упал с велосипеда и умер

В поселке «Твоя Привилегия» девятилетний мальчик упал с велосипеда и умер

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне в загородном микрорайоне под Челябинском девятилетний мальчик упал с велосипеда и погиб, разбив голову. Очевидцы вызывали для него скорую помощь, но медики отказывались реагировать и приехали лишь спустя 40 минут.

Оказывается, жители микрорайона «Твоя Привилегия» не первый раз жалуются на работу медиков. Жилой комплекс является частью большого поселка Западный, к нему также относятся «Вишневая горка», «Белый хутор» и другие. И все эти микрорайоны прикреплены к подстанции, которая находится в Кременкуле, а там числятся лишь два экипажа скорой помощи. Подстанция относится к районной больнице Сосновского района, в которой в общей сложности 8 машин, все они закреплены за конкретными поселками.

Причем, как рассказал источник в Минздраве, по документам никаких нарушений нет. Несмотря на то что в Западном живет много людей, большая часть из них там не прописана. А количество экипажей скорой помощи устанавливается, исходя из числа зарегистрированных жителей. Вот и получается, что на бумаге всем всего хватает, а по факту люди вынуждены ожидать скорую помощь дольше, чем положено. При том, что на экстренный вызов машина должна доезжать за 20 минут.

Здание поликлиники открыли здесь весной

Здание поликлиники открыли здесь весной

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас в «Привилегии» есть лишь поликлиника «Полимедика», которая открылась недавно. Но что делать, если резко поднялось давление или случился ночью инфаркт? не ждать же открытия поликлиники. А со скорыми в районе беда. После трагедии с девятилетним мальчиком жители вновь заговорили об этой проблеме. Чаты жителей кипят от негодований, потому что столько времени их просьба оставались без ответа и довели до трагедии:

— У нас действительно большой поселок Западный, и нет никакой подстанции. Нужно писать письмо об ее открытии, как раз рядом с МЧС есть место, чтобы сделать пристрой.

— В «Полимедике» новое здание, капитальное. Даже строить ничего не нужно, только организовать врачей и технику.

— Обещали сделать в здании, на входной группе, где раньше принимал врач общей практики. Но все так и затихло.

Жители поселка организовали сбор средств на похороны мальчика. По их словам, мама воспитывала ребенка одна, Артем был ее единственным сыном.

В работе медиков будет разбираться минздрав Челябинской области. Там проверят действия скорой помощи, а также врачей из областной больницы, куда отвезли мальчика. Губернатор Алексей Текслер тоже не остался в стороне и заявил, что ждет беспристрастных выводов по результатам проверки.

Пока жители пытаются достучаться до власти, поселок по-тихонечку разрастается. Уже началось строительство новых жилых комплексов.

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

Напомним, трагедия случилась 6 июля в ЖК «Твоя Привилегия». Девятилетний Артем скатился с крутой горки на велосипеде, упал и ударился головой. Мальчик потерял сознание, очевидцы пытались вызвать ему скорую, но медики отказывались ехать. Врачи появились только через 40 минут. Они увезли пострадавшего школьника в областную больницу, но было уже поздно. Мальчик скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курс на Западный: как живется в пригороде Челябинска

Что будет транспортной доступностью поселка Западный

Как возле Челябинска вырастает новый город

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

ЧППроисшествия: ЧП