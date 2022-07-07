Жители поселка «Твоя Привилегия» требуют больше машин скорой помощи после трагедии с девятилетним мальчиком под Челябинском

В поселке «Твоя Привилегия» девятилетний мальчик упал с велосипеда и умер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне в загородном микрорайоне под Челябинском девятилетний мальчик упал с велосипеда и погиб, разбив голову. Очевидцы вызывали для него скорую помощь, но медики отказывались реагировать и приехали лишь спустя 40 минут.

Оказывается, жители микрорайона «Твоя Привилегия» не первый раз жалуются на работу медиков. Жилой комплекс является частью большого поселка Западный, к нему также относятся «Вишневая горка», «Белый хутор» и другие. И все эти микрорайоны прикреплены к подстанции, которая находится в Кременкуле, а там числятся лишь два экипажа скорой помощи. Подстанция относится к районной больнице Сосновского района, в которой в общей сложности 8 машин, все они закреплены за конкретными поселками.

Причем, как рассказал источник в Минздраве, по документам никаких нарушений нет. Несмотря на то что в Западном живет много людей, большая часть из них там не прописана. А количество экипажей скорой помощи устанавливается, исходя из числа зарегистрированных жителей. Вот и получается, что на бумаге всем всего хватает, а по факту люди вынуждены ожидать скорую помощь дольше, чем положено. При том, что на экстренный вызов машина должна доезжать за 20 минут.

Здание поликлиники открыли здесь весной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас в «Привилегии» есть лишь поликлиника «Полимедика», которая открылась недавно. Но что делать, если резко поднялось давление или случился ночью инфаркт? не ждать же открытия поликлиники. А со скорыми в районе беда. После трагедии с девятилетним мальчиком жители вновь заговорили об этой проблеме. Чаты жителей кипят от негодований, потому что столько времени их просьба оставались без ответа и довели до трагедии:

— У нас действительно большой поселок Западный, и нет никакой подстанции. Нужно писать письмо об ее открытии, как раз рядом с МЧС есть место, чтобы сделать пристрой.

— В «Полимедике» новое здание, капитальное. Даже строить ничего не нужно, только организовать врачей и технику.

— Обещали сделать в здании, на входной группе, где раньше принимал врач общей практики. Но все так и затихло.

Жители поселка организовали сбор средств на похороны мальчика. По их словам, мама воспитывала ребенка одна, Артем был ее единственным сыном.

В работе медиков будет разбираться минздрав Челябинской области. Там проверят действия скорой помощи, а также врачей из областной больницы, куда отвезли мальчика. Губернатор Алексей Текслер тоже не остался в стороне и заявил, что ждет беспристрастных выводов по результатам проверки.

Пока жители пытаются достучаться до власти, поселок по-тихонечку разрастается. Уже началось строительство новых жилых комплексов.

Инфографика: Сергей Зверев

Напомним, трагедия случилась 6 июля в ЖК «Твоя Привилегия». Девятилетний Артем скатился с крутой горки на велосипеде, упал и ударился головой. Мальчик потерял сознание, очевидцы пытались вызвать ему скорую, но медики отказывались ехать. Врачи появились только через 40 минут. Они увезли пострадавшего школьника в областную больницу, но было уже поздно. Мальчик скончался.

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