Директора медицинского колледжа в Челябинской области на 2 месяца отправили в СИЗО

Евгений Шишкин. Фото: Собрание депутатов города Троицка

В Троицке Челябинской области директора медицинского колледжа и депутата городского собрания Евгения Шишкина отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела. Как сообщают в городском суде, Евгений Шишков останется под стражей до 23 ноября.

Директора колледжа обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следователи считают, что Евгений Шишков требовал у подчиненного каждый месяц приносить ему деньги. По одной из версий, директор выписывал сотруднику премии, а потом требовал делиться. Сейчас в СК выясняют, только один работник колледжа пострадал, или преступных эпизодов было несколько.

Напомним, 32-летний Евгений Шишкин руководил медицинским колледжем с 2018 года, а с 2020 является членом Троицкого собрания депутатов. Директора и депутата 26 сентября задержали сотрудники ФСБ.

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