Военком назвал количество уклонистов от частичной мобилизации в Челябинской области

Максуров отметил, что это единичные случаи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правоохранительные органы рассматривают около 15-20 случаев уклонения от частичной мобилизации. Об этом рассказал на брифинге военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

— Этим занимается СК и МВД. В ближайшее время мы узнаем, какие решения будут приняты, наступит ли уголовная ответственность и какое наказ они понесут, — прокомментировал военком.

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В Челябинской области детям мобилизованных с 7 октября начнут выплачивать по 20 тысяч рублей. Деньги получит каждый ребенок в семье. Также военный комиссар Челябинской области назвал города и районы, где частичная мобилизация проходит лучше всего.

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