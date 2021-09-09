В компании депутата Олега Колесникова рассказали, кто построит аквапарк в Челябинске после закрытия ИП

Стройку начали в июне, сейчас - возводят фундамент Фото: Кирилл САДЫКОВ

Весь Челябинск ждет строительства аквапарка в Челябинске. Проект принадлежит компании бизнесмена и депутата ГД Олега Колесникова. И его активно поддерживают региональные власти. Стройка идет, но за большим забором. А жители города волнуются — на днях появилась информация, что ИП С. Каримова (теща бизнесмена), указанный как застройщик, закрылся. «Комсомолка» узнала подробности из первых рук.

— Раньше застройщиком был ИП, сейчас — это ООО «Акватория», — говорит представитель застройщика Ольга Труфакина.

Вот такой проект представил застройщик на презентации Фото: АННА ВОЛКОВА

Она также сообщила, что работы по возведению аквапарка идут по графику — сейчас делают фундамент. Проект, по словам Ольги Труфакиной, тоже может измениться:

— Проект всегда меняется в ходе строительства, — добавила она.

Как ранее писал КП-Челябинск, споры вокруг 29 микрорайона велись давно. Виды на участок, где сейчас строится аквапарк, имел «ТрестМагнитострой», были суды. Но, как прокомментировала Ольга Труфакина, никаких споров нет, земля принадлежит застройщику — ООО «Акватория». Что построят на Северо-Западе Челябинска рядом с аквапарком

Проект аквапарка на Северо-Западе презентовали в феврале этого года, сдать его планировали через 2,5-3 года. По планам аквапарк станет частью multi-use пространства — здесь будут гостиница, фудкорты, пешеходные улицы, амфитеатр и арт-объекты.

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