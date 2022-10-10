В Челябинской области мобилизовали 23 медицинских работников

Часть медиков в регионе забронированы и частичной мобилизации не подлежат.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинской области с начала частичной мобилизации отправились на участие в спецоперации 23 медика. Большая часть из них – средний медицинский персонал.
– Сейчас мобилизовали около 23 человек. Из них 7 – врачи. Большая часть – среднего медицинского персонала, – рассказала министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.
Первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт также отметила, что 75% врачей в области забронированы. Это важно для сохранения работоспособности медицинских организаций, часть из которых могут испытать недостаток кадров.
Ранее военком региона Андрей Максуров рассказал, что привлекают к частичной мобилизации преимущественно фельдшеров, но частичная мобилизация может коснуться терапевтов и хирургов.
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