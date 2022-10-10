Нужна ли аптечка, как оспорить повестку, когда проходить медосмотр: что важно знать о частичной мобилизации в Челябинской области

Андрей Максуров - военный комиссар Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области полным ходом идет призыв по объявленной частичной мобилизации. По словам военного комиссара региона Андрея Максурова, план выполнен примерно на 70%. «Комсомольская правда-Челябинск» публикует ответы военкома на важные вопросы о частичной мобилизации, которые волнуют южноуральцев.

Как военкомат работает с добровольцами

- Есть именное подразделение – отдельный батальон связи от Челябинской области. Это 300 человек, которые заключили краткосрочный контракт на шесть месяцев. Они уже принимают участие в СВО, успешно выполняют боевые задачи. Мы с ними на связи.

Есть просто добровольцы, которые хотят принять участие в боевых действиях, но не получили повестку или не попадают под критерии отбора для частичной мобилизации. Мы помогаем этим людям добраться до определенного района формирования в Южном федеральном округе. С Минобороны они контракт не заключают, просто добровольной основе зарабатывают денежное довольствие и выполняют боевые задачи.

Есть приказ, что добровольцам, желающими принять участие в СВО, не отказывать.

Что делать, если человек не проживает по месту прописки

- Если гражданин прописан, например, в Челябинске или Копейске, а работает или обучается в Екатеринбурге, Тюмени, то он может встать на воинский учет временно в том городе, где он находится. Если человек этого не делает и не получает повестки, которые приходят по адресу прописки, то он нарушает законодательство. Это его вина и за это предусмотрена ответственность.

Есть ли случаи возбуждения уголовных дел в отношении уклонистов или дезертиров

- Работа ведется, у нас есть такие эпизоды, они не носят массового характера, это единичные случаи. И этими случаями занимаются Следственный комитет и МВД. Пока нет судебной практики. Но могу сказать, что порядка 15-20 дел уже заведено.

Могут ли иностранцы принять участие в СВО

- В Челябинской области иностранцы пока не обращались. Таджикистан участвует, Беларусь, но такие граждане проходят не через нас. Но возможность принять участие в СВО у иностранцев есть. И если такие придут в военкомат, мы их примем.

Можно ли обжаловать получение повестки на госуслугах, если у человека бронь или он не попадает под критерии отбора для частичной мобилизации

- В таком случае процесс будет затянут. У нас не так развита эта сеть, чтобы каждый муниципальный комиссар увидел заявление и его обработал. В скором времени я думаю мы придем к этом. Пока рекомендую прийти в военкомат и лично предоставить документы на получение отсрочки.

Какие документы нужны для передвижения по России и за границу

Для жителей Челябинской области нет никаких препятствия для перемещения по территории России. Никакие справки для этого в военкомате брать не нужно.

Если гражданин хочет пересечь границу, то тогда необходимо прийти в военкомат. Его проверят, если он не попадает под частичную мобилизацию, то ему выдадут справку строгой отчетности, которая будет основанием для беспрепятственного прохождения таможни.

Что брать с собой мобилизованному

- Все мобилизованные ставятся на все виды довольствия – получают нательное белье, берцы, форму, теплую верхнюю одежду. Что бы рекомендовал брать с собой – паек на сутки, потому что сразу на довольствие не поставят, умывальные принадлежности. Правительство Челябинской области помогает оснастить мобилизованных спальными мешками, ковриками, аптечками, фонариками. Но много вещей с собой на боевое слаживание точно не нужно, это только лишний вес.

Можно ли смартфон мобилизованным

- Лучше брать кнопочный телефон. Это связано с геолокацией, потому что на линии соприкосновения серьезно работают спутниковые средства и по геолокации могут легко вычислить место нахождения человека.

Как заявить о возможных проблемах со здоровьем

- В каждом комиссариате есть фельдшер и терапевт. Они присутствуют при отправках личного состава. Теперь будут работать и пять узких специалистов – от окулиста до невропатолога. Если у гражданина есть на руках медицинские документы, он должен об этом заявить.

Если врачи сразу определят категорию годности, и он будет подходить, значит - он будет мобилизован. Если они не смогут установить, то будет выписано направление для обследования. Для этого определены кратчайшие сроки – как правило, это 3-5 дней в зависимости от спектра анализов.

Военкоматы также имеют доступ к базе и помогут самостоятельно проверить, состоит ли мобилизованный на каком-либо медицинском учете.

Если гражданин не заявляет о жалобах на здоровье, то проходит стандартный медосмотр. На этом все!

Нужно ли брать аптечку

- В Челябинской области собираются аптечные наборы для мобилизованных. В них есть необходимый набор препаратов. Но мобилизованный может взять с собой таблетки на случай проблем с ЖКТ, температурой. При этом в каждом подразделении работают медики, которые могут оказать необходимую помощь.

Призванные из одного села или города будут ли в одном отряде

- Мы просим, чтобы по возможности сохранялся территориальный принцип формирования. Но есть воинские специальности, по которым ребят определяют в подразделения, поэтому могут разделять по разным ротам. Процентов 60-70, что личный состав с одного района не сохранится.

Должны ли предприятия согласовывать списки «бронированных» сотрудников с военкоматом

- Есть бланки спецучета № 4. Сотрудник должен прийти в военкомат и получить бланк. Если его нет, то – временную справку о том, что он трудится на предприятии и не подлежит призыву по мобилизации.

Если предприятие не относится к оборонно-промышленному комплексу, то мы может с него мобилизовать до 30% граждан, подлежащих призыву. Мы с руководителями отрабатываем все индивидуально. Ведь есть сотрудники, без которых предприятие не сможет обеспечивать технологический процесс без сбоев.

Какие воинские специальности сейчас востребованы

- В первую очередь, артиллеристы-танкисты, инженерно-саперные, разведчики, снайперы. Это те специальности, которым сложно обучить с нуля.

ВАЖНО

Жители Южного Урала могут обратиться по вопросам о частичной мобилизации по номеру 112. На днях мы побывали в контакт-центре единого номера в Челябинске.

Также есть горячая линия уполномоченного по правам человека: 8 (351) 737-15-41 (работает с 8:30 до 17:30). Поскольку звонков очень много, можно написать сообщение на электронную почту: ombudsman74@mail.ru.

Недавно омбудсмен Челябинской области посетила учебный центр Елань, где подготавливают мобилизованных южноуральцев.

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