В челябинских садах спасли лебедя с раненой лапкой

Фото: Подслушано Ленинский Челябинск (official)/vk.com

Этим утром в Ленинском района Челябинска жители обнаружили раненого лебедя. Птица с поврежденной лапкой забрела в сады, обеспокоились в соцсетях неравнодушные южноуральцы. Клич о помощи был размещен в паблике «Подслушано Ленинский Челябинск (official)»:

— Приезжала полиция, брали показания по данной ситуации, птицу трогать запретили. Жалко птичку, улететь не может, вокруг собаки загрызут. Буду благодарно любой помощи, любой подсказке!

Видимо, женщине подсказали номер горячей линии Министерства экологии Челябинской области. В ведомстве КП-Челябинск сообщили, что от жительницы поступило обращение. Специалисты минэкологии выехали на место.

— Факт ранения лапки подтвердился. Лебедя передали в центр зоозащиты Карена Даллакяна «Спаси меня» на реабилитацию. Птицу осмотрят и вылечат, поделились деталями в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

В министерстве напоминают — увидели раненого лебедя, сообщите специалистам. Дополнительный номер горячей линии ведомство: 89193359159.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На водоеме под Магнитогорском люди нашли трех белых лебедей, которые остались жить, несмотря на грядущие холода. Местные жители в соцсетях просили помощи со спасением птиц — у одной из них нет крыла. В министерстве экологии Челябинской области рассказали, что делать с лебедями, которые не улетают на юг.

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