В Челябинской области 20 мобилизованных вернулись домой после вмешательства омбудсмена по правам человека

Челябинскому омбудсмену по правам человека за две недели поступило более 900 обращений по поводу частичной мобилизации. Фото: аппарат уполномоченного

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко помогла 30 южноуральцам, которых неправомерно призвали в ходе частичной мобилизации. У десятерых человек аннулировали повестки в военкомат, 20 мобилизованных смогли вернуться домой из воинских частей. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

— Хочется отметить слаженную работу всех ведомств в ситуациях, когда в рамках частичной мобилизации граждане были призваны неправомерно. Благодаря содействию гражданских прокуроров, военных прокуроров и Военного комиссара Челябинской области все эти ситуации прорабатывались в ручном режиме в самые кратчайшие сроки, — заявила Юлия Сударенко.

С 26 сентября по 9 октября на «горячую линию» Уполномоченного по правам человека в Челябинской области попустило 971 одно обращение от мобилизованных и их родственников. Больше всего они интересовались отсрочкой по поводу здоровья – 39%. Также 13% южноуральцев спрашивали про отсрочку из-за наличия малолетних детей, 7% задавали вопрос про бронирование граждан на предприятиях.

По словам омбудсмена, сейчас количество звонков на «горячую линию» снижается. В основном южноуральцы интересуются вопросами, связанными с разъяснением мер социальной поддержки мобилизованных.

Ранее стало известно, что жители Челябинской области могут обжаловать решение о мобилизации через портал Госуслуг. Заявление может подать как человек, которому пришла повестка, так и его родственник. Подробнее как это сделать – по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кого призовут на военную службу в Челябинске во время частичной мобилизации в России в 2022 году

(Изучаем порядок призыва в армию по частичной мобилизации в Челябинске 2022)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru