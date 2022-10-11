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Общество11 октября 2022 6:59

«Закончилась наша учебка»: челябинский депутат Госдумы Олег Голиков отправился на фронт

Челябинский депутат Госдумы после боевого слаживания отправился на фронт
Дарья МАРКОВА
Депутат уже был на Донбассе этим летом. фото: Олег Голиков / ВКонтакте.

Депутат уже был на Донбассе этим летом. фото: Олег Голиков / ВКонтакте.

Депутат Госдумы из Челябинска Олег Голиков в прошлую пятницу, 7 октября, отбыл в учебку. Вчера он поделился с подписчиками видео о том, как проходит боевое слаживание, и рассказал, чему их там учат. А уже сегодня вместе с другими бойцами отправился непосредственно на фронт.

— Закончилась наша учебка. Я думаю, мы готовы уже пойти на передовую. Потому что здесь спецы работали с нами не один день. И сегодня мы убываем. Строится отряд для убытия. Сейчас командир нам даст напутствие и мы поедем за ленту. Ребята, которые воюют, с Урала всем привет. Я иду к вам на подкрепление, — высказался Олег Голиков в социальных сетях.

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