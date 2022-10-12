В Челябинской области более 20% мобилизованных являются добровольцами

Добровольцы подают заявление о мобилизации даже через Госуслуги
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области есть достаточное количество южноуральцев, которые не ждут, когда им вручат повестку, а сами приходят в военкомат на мобилизацию. Причем добровольно уходят на фронт даже руководители органов исполнительной власти. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер во время совещания с главами муниципалитетов.
— У нас свыше 21% от общего количества уже мобилизованных из нашей области – это добровольцы. Также мы видим большое количество заявлений на запись добровольцем через специальную платформу на портале Гослуслуг, — заявил Алексей Текслер.
На прошлой неделе депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков завершил обучение на полигоне. Он в числе первых народных избранников объявил о своем желании стать добровольцем. Также к отправке на фронт готовится челябинский депутат Госдумы Олег Колесников.
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