В Челябинске суд арестовал двух рокеров за поджог городской администрации

Алексей Нуриев и Роман Насырев будут находиться в СИЗО два месяца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центральный районный суд Челябинска в четверг, 13 октября, заключил под стражу двух жителей города Бакал, обвиняемых в поджоге местной администрации. Речь идет о 37-летнем Алексее Нуриеве и 27-летнем Романе Насыреве.

— По итогам судебного заседания суд вынес постановление об избрании в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 декабря, — сообщили в пресс-службе суда.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Обоим грозит до 20 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в ночь на 11 октября. По версии следствия, Нуриев и Насырев разбили окно в здании администрации Бакала и закинули внутрь коктейль Молотова. Возгорание потушил сторож еще до прибытия пожарных.

Обвиняемые являются участниками местной рок-группы «Room 32». Сотрудники ФСБ в ходе задержания установили, что Нуриев и Насырев состоят в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществах, в том числе, проукраинской националистической направленности.

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