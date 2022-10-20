В центре города, с ремонтом и мебелью: в Челябинска построят первый арендный дом

Квартиры будут сдаваться с ремонтом и мебелью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весной 2023 года в Челябинске начнется строительство первого арендного дома. Сегодня, 20 октября, специалисты ДОМ.РФ совместно с региональными властями посмотрели две площадки: на Коммуны, 98 (застройщик — СК НИКС) и Труда, 187 (застройщик АПРИ «ФлайПлэнинг»).

— Обе площадки подходят по локации, для старта планируем выбрать одну из них. Коллеги-инвесторы рассматривают наше коммерческое предложение. Кто согласится, тот и станет партнером, — рассказал журналисту КП-Челябинск заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. — Нужно, чтобы застройщик построил дома по нашим стандартам. Второй момент: цена, по которой мы готовы приобрести дом, чтобы безубыточно его сдавать.

Квартиры будут с отделкой и мебелью. Арендатор сможет оформить регистрацию.

— Мы показываем рынку возможность цивилизованной аренды. Его нужно вывести из тени, чтобы платились налоги, и задать стандарт управления этим жильем, — добавил Денис Филиппов.

По примерным подсчетам, сейчас в России арендуют порядка 5% жилья. Точной цифры никто не знает, поскольку чаще всего это делается неофициально. Так сложилось, что съемное жилье — не самый популярный вариант у россиян. Люди предпочитают покупать жилье, пусть даже на последние деньги, — отмечает Сергей Шаль. Тем не менее, аренда становится более популярной среди молодых людей.

Тем временем в Екатеринбурге уже начали заселять первый арендный дом. Как отметил Денис Филиппов, квартиры в нем сдают от 20 тыс. рублей.

CПРАВКА КП

Доходные дома строят застройщики, а ДОМ.РФ их выкупает через свой банк и сдает в аренду. Финансирование через закрытый паевый инвестиционный фонд. Помещения сдаются меблированные и со всей техникой. Найм жилья оформляется официально по договору.

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