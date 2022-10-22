Лагерь подготовки в Чебаркульской дивизии готов принимать мобилизованных

Фото: alexeytexlerofficial/t.me

Губернатор Алексей Текслер проверил готовность полевого лагеря для мобилизованных, который развернули на полигоне Чебаркульской танковой дивизии.

— Уже на днях здесь разместится первая группа призванных. К их встрече все готово, — сообщил глава региона в своем Telegram.

Как отметил глава региона, условия создали достойные: отапливаемые палатки, полевые кухни, круглосуточное медицинское сопровождение, бани. Есть даже полевая церковь и мечеть.

— Сейчас главное, чтобы этот единый организм начал функционировать без сбоев. Чтобы обеспечить качественную подготовку и проведение боевого слаживания наших парней, — добавил глава региона.

Он также добавил, что готовить для мобилизованных будут студенты колледжей профильных специальностей.

Напомним, палаточный лагерь создали за рекордные 12 дней. Фоторепортаж — по ссылке.

Это далеко не первый визит Алексея Текслера в Чебаркульскую танковую дивизию, где мобилизованные проходят боевое слаживание. Недавно глава региона привозил туда вещи, а также проверял условия содержания. Сейчас в дивизии обновляют несколько зданий, ремонтируют тренажеры в учебном комплексе, — для того, чтобы мобилизованные подготовились максимально качественно.

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