Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 октября 2022 13:58

В Челябинской области с 23 октября возобновили отправку мобилизованных

Ранее в Пласте и Магнитогорске объявили о временной паузе
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

В Челябинской области возобновили отправку мобилизованных на полигоны, где проходит боевое слаживание. Утром в воскресенье, 23 октября, военнослужащие отбыли из регионального центра и других муниципалитетов.

Накануне губернатор Алексей Текслер проверил готовность центра дополнительной подготовки для мобилизованных, который разместили на полигоне чебаркульской дивизии. Результат губернатора удовлетворил. Теперь там будут размещать военнослужащих из Челябинской области и других регионов России.

При этом 19 октября в Пласте и Магнитогорске объявили о временной приостановке мобилизации. Следующая отправка в этих городах должна состояться в понедельник, 24 октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru