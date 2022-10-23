В Челябинской области с 23 октября возобновили отправку мобилизованных

Фото: читатель КП
В Челябинской области возобновили отправку мобилизованных на полигоны, где проходит боевое слаживание. Утром в воскресенье, 23 октября, военнослужащие отбыли из регионального центра и других муниципалитетов.
Накануне губернатор Алексей Текслер проверил готовность центра дополнительной подготовки для мобилизованных, который разместили на полигоне чебаркульской дивизии. Результат губернатора удовлетворил. Теперь там будут размещать военнослужащих из Челябинской области и других регионов России.
При этом 19 октября в Пласте и Магнитогорске объявили о временной приостановке мобилизации. Следующая отправка в этих городах должна состояться в понедельник, 24 октября.
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