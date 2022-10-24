Несколько человек уже в СИЗО, но ничего не меняется: Наталья Котова объявила войну незаконным ларькам

О ларьке до сих пор напоминает строительный мусор. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

История с одним ларьком на Салавата Юлаева в Челябинске получила продолжение. Глава Челябинска Наталья Котова заявила на аппаратном совещании, что к установке незаконного ларька могут быть причастны депутат городской думы и водитель маршрутки.

— По павильонам нужно отработать со всеми действующими лицами, — отметила Наталья Котова. — Это действующий депутат городской думы, была маршрутка. Нужно отработать этот вопрос, почему водитель автобуса находился на частной территории. Со всеми, кто помогает незаконному установлению этого объекта, нужно провести профилактическую работу.

Также, по мнению главы Челябинска, ларьки в городе ставят демонстративно, нарушая законодательство.

— Жители мне написали в соцсети, поблагодарили за то, что мы убрали ларек оперативно, — сообщила Наталья Котова. — Несколько человек уже находятся в СИЗО, но ничего не меняется. У нас продолжают другие группы заниматься тем же самым. «Городская среда» должна реагировать на такие вопросы, когда устанавливают, чтобы демонстративно показать, что это они будут решать, где устанавливать НТО.

История с ларьком на Салавата Юлаева, 24 началась еще в ночь на 6 октября. Автокран, который привез объекты, рухнул на две машины и оборвал ЛЭП. Вместо того, чтобы убрать незаконный ларек, его починили и поставили. Однако 20 октября МКУ «Городская среда совместно с полицией вывезли НКО.

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