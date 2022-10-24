На улице Рождественского в Челябинске восстановили движение трамваев

Фото: Челябинский транспорт/t.me

В Челябинске полностью восстановили трамвайное движение по улице Рождественского. За выходные закончили укладку рельсошпальной решетки и запустили трамвайное движение.

— В настоящее время идет обкатка второго участка, а также продолжается благоустройство территории — мощение трамвайных путей плиткой, — сообщили в Telegram-канале «Челябинский транспорт».

Напомним, из-за ремонта в выходные меняли свои маршруты трамваи № 18 и № 22.

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