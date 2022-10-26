ПО «Маяк» выплатит 100 тысяч рублей мобилизованным сотрудникам и их семьям

Предприятие расширило меры поддержки на сотрудников, члены семьи которых участвуют в СВО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Производственное объединение «Маяк» (Озерск, Челябинская область), входящее в структуру Росатома, окажет помощь сотрудникам, члены семей которых были призваны в ходе частичной мобилизации или поступили на военную службу по контракту. Ранее на это могли рассчитывать только мобилизованные работники, но меры поддержки решили расширить.

Как сообщили в пресс-службе ПО «Маяк», семьям мобилизованных граждан предоставят единовременную выплату на сумму 100 тыс. рублей и ежемесячную в размере 50 тыс. рублей. Помимо прочего, работодатель покроет расходы на санаторно-курортное лечение или отдых детей. В случаях рождения ребенка или возникновении у него заболевания работник сможет стать участником жилищной программы предприятия.

Ранее губернатор Челябинской области поручил выплатить по 50 тысяч рублей каждому мобилизованному южноуральцу. Кроме того, их семьи получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Глава региона обратил внимание, чтобы помощь оказывалась как можно быстрее, без лишней бюрократии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru