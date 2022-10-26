В Челябинской области всем мобилизованным дополнительно выплатят 50 тысяч рублей

Губернатор Алексей Текслер ввел дополнительные меры поддержки для мобилизованных и их семей. Фото: правительство Челябинской области

Мобилизованные и добровольцы из Челябинской области получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер. Документы уже подготовлены и 27 октября будут рассмотрены в Законодательном собрании региона.

— С самого начала частичной мобилизации постоянно бываю в частях, где проходит боевое слаживание. Много общаюсь с мобилизованными ребятами, обсуждаем все проблемы. Всегда задаю вопрос: что еще мы можем сделать для вас и ваших семей в дополнение к принятым областным мерам поддержки? — сказал Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что читает в соцсетях обращения жен и матерей. Например, у мобилизованных нет детей и ранее принятые меры поддержки им не подходят.

По поручению губернатора также было принято решение предоставить несовершеннолетним детям мобилизованных бесплатный проезд в общественном транспорте. Помимо прочего, они имеют право получить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил предоставить семьям мобилизованных единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на одного ребенка. Он также обратил внимание, чтобы помощь оказывалась как можно быстрее, без лишней бюрократии. Вот сколько человек уже обратились за выплатами. Помогают и предприятия. Так, ПО «Маяк» выплатит 100 тыс. рублей мобилизованным сотрудникам и их семьям.

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