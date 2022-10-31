Обвиняемого во взятке экс-директора «Челябоблинвестстроя» не отпустили под домашний арест

Экс-руководителя ОГКУ обвиняют в махинациях со строительством детского сада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова оставили в следственном изоляторе еще на два месяца. Под стражей он останется минимум до 29 декабря. Решение об этом принял Тракторозаводский районный суд.

Не выпускать бывшего главу казенного учреждения из СИЗО просили следователь и прокуратору. Как рассказали в надзорном ведомстве, адвокат Алексея Абаимова просил перевести своего подзащитного под домашний арест, но суд решил не смягчать меру пресечения.

Бывший директор «Челябоблинвестстроя» находится под стражей уже два месяца. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки.

По версии следствия, Алексей Абаимов незаконно получил 190 тыс. рублей от директора строительной компании «Флагман». За деньги он помог бизнесмену получить 19 млн «лишних» рублей за возведение детского сада в Аше. Подрядчик сдал документы с ложными данными об объеме работ и использованных материалах.

Вместе с бывшем замминистра строительства Челябинской области Татьяной Антоновой Алексея Абаимова также обвиняют в получении взяток от главы фирмы «Стройтраннсоюз» во время строительства центра по шорт-треку.

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