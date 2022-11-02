План по осеннему призыву в Челябинской области уменьшили почти на 200 человек

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 ноября на Южном Урале, как и по всей России, стартовал осенний призыв. В муниципалитетах будет работать 48 призывных комиссий и еще одна — по Челябинской области.

Как рассказал военком региона Андрей Максуров, традиционно южноуральцы будут проходить службу во всех видах войск и во всех регионах страны. Большинство — Центральном, Западном и Восточном военных округах.

— План — около 3 тыс. человек, это несколько меньше, чем в том году, — рассказал Андрей Максуров. — Примерно на 200.

Напомним, несмотря на то, что сроки сдвинулись на месяц, осенний призыв завершится как обычно — 31 декабря. Как писала ранее «Комсомольская правда-Челябинск», первые отправки начнутся на следующей неделе, с 9 ноября.

— Хотелось бы заострить внимание на то, что ребята, которые будут проходить службу по призыву, никоим образом не будут задействованы в ходе проведения специальной военной операции, — сообщал ранее Андрей Максуров в разговоре с губернатором Алексеем Текслером.

Военком также отметил, что за последние годы уклонистов становится меньше:

— Прохождение военной службы открывает двери во многих сферах профессиональной деятельности.

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