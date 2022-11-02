Военком Челябинской области рассказал о фейках во время призыва

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Военком Андрей Максуров рассказал о распространении фейков во время весеннего призыва. В этом году он проходил в непростых условиях, связанных с проведением специальной военной операции.

— На интернет-порталах фиксировался ряд фейковых сообщений, дискредитирующих мероприятия призывной комиссии, призывной кампании. Но на проведении призыва граждан и выполнении установленного задания это никак не отразилось. В воинские части было направлено около 3,5 тыс. южноуральцев, — рассказал военный комиссар.

Напомним, в этом году осенний призыв стартовал на месяц позже обычного — 1 ноября. Военком Челябинской области Андрей Максуров озвучил план по осеннему призыву 2022 и насколько он отличается от прошлого года.

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