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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:59

Сыпать будут в арках и перед подъездами: в Челябинске во дворах применят реагенты

В Челябинске тротуары обработают противогололедными материалами
Елена КОЛЧИНА
Если лед не расколют, то попробуют хотя бы растопить

Если лед не расколют, то попробуют хотя бы растопить

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске будут использовать реагенты не только для очистки дорог, но и для борьбы с гололедом во дворах. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города Александр Астахов.

— На этой неделе из-за плюсовых дневных температур сделаем акцент на обработку противогололедными материалами тротуаров, выходов из домов, арочных пространств, — рассказал вице-мэр

Глава Челябинска Наталья Котова поторопила подчиненных с очисткой от снега пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и парковочных карманов.

— Надо убирать либо подсыпать, — заявила мэр Челябинска.

Напомним, качество уборки в городских дворах сегодня начнут проверять сотрудники управления ЖКХ. На управляющие компании, которые не справляются со снегом и наледью, пожалуются в Госжилинспекцию. Жители Челябинска уже заявили, что недовольны состояние тротуаров.

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