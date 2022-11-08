Глава Следственно комитета вмешался в историю с выкинутыми из маршрутки подростками в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на происшествие в Челябинске: мужчина вытолкнул из маршрутки двоих подростков. 13-летняя девочка, выпав из автобуса, ударилась головой. Школьница получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад по данному происшествию. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, — сообщили в пресс-службе СК.

Напомним, очевидцы рассказали, что агрессивное поведение пассажира маршрутки вызвал громкий смех школьников.

— Дочь мне говорит: мама, я не понимаю, за что! — поделилась мама пострадавшей девочки. школьница остается на лечении, недавно ее прооперировали.

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