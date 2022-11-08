Ремонтировавшая «обкомовские дачи» фирма депутата челябинской гордумы заявила о банкротстве

Олег Иванов. Фото: chelyabinsk.er.ru

Челябинское ООО «АльфаСтрой» подало в областной Арбитражный суд заявление с просьбой признать себя банкротом. Данные об этом опубликованы в картотеке судебных дел.

Арбитраж пока оставил заявление фирмы без движения. Представители «АльфаСтроя» не приложили к заявлению документы, подтверждающие финансовую несостоятельность компании. Им дали срок до 28 ноября, чтобы собрать необходимые бумаги. В числе прочего суд затребовал документы о наличии долгов, причинах их появления и подтверждения того, что компания не в силах оплатить все задолженности.

По данным из открытых источников, гендиректором «АльфаСтроя» является депутат челябинской городской думы Олег Иванов. Ранее налоговая служба пыталась взыскать с депутата 119 млн рублей в счет долгов другой его компании, ООО «Институт АРП». Но суд отказал налоговикам в иске.

ООО «Альфастрой» сейчас участвует в нескольких судебных процессах. В одном из них министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области добивается, чтобы компания выплатила ему 134 млн рублей. Эту сумму составляют неустойки за просрочку госконтракта неотработанный аванс и проценты за пользование чужими средствами. Спор возник из-за контракта стоимостью 441 млн рублей на реконструкцию правительственной гостиницы (ее еще называют «обкомовскими дачами») в челябинском городском бору. Контракт в одностороннем порядке был расторгнут минстроем в 2021 года.

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