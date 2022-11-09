Детский сад в Ясиноватой, восстановленный Челябинской областью, снова попал под обстрел

Алексей Текслер осматривал детские сады в Ясиноватой в конце августа. Фото: правительства Челябинской области

Детский сад, восстановлением которого занималась Челябинская область в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики, попал под обстрел. Была разрушена входная группа. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время встречи с детьми из Луганской Народной Республики, которые отдыхают в лагере «Еланчик».

— Мы сразу же на следующий день принялись восстанавливать, работы продолжатся. Детский сад в Ясиноватой, безусловно, сдадим, — подчеркнул Алексей Текслер. — У нас завершаются все работы, большая в часть объектов уже сдана в Ясиноватой и Волновахе . Часть объектов завершатся в ноябре и декабре. Это, в первую очередь, жилой дом в Волнавахе.

Также глава региона отметил, что Челябинская область полностью выполняет условия соглашения, которое было подписано с главой ДНР Денисом Пушилиным по восстановлению социальных объектов.

Ранее о снаряде, задевшем крышу ремонтируемого челябинцами детсада в Ясиноватой, рассказала депутат Яна Лантратова.

В конце лета Алексей Текслер приезжал в Ясиноватую и лично осматривал больницы и школы, в которых идет ремонт. Тогда он пообещал купить для обновленных образовательных учреждений новое оборудование, в том числе интерактивную классную доску.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru