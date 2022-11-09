Челябинцев попросили сообщать о запуске дронов в чрезвычайные службы

За запуск дрона без регистрации и предупреждения могут оштрафовать Фото: Александр ГЛУЗ

В мэрии Челябинска напомнили о штрафах за нелегальных запуск дронов. Санкции за использование летающих беспилотников грозит любителям аэрофотографии и даже родителям, которые покупают детям квадрокоптеры в качестве игрушек. Без всяких разрешений можно запускать лишь дроны весом менее 150 граммов.

Если ваш аппарат весит больше, его требуют зарегистрировать. Это можно сделать через интернет, на портале МФЦ государственных и муниципальных услуг.

Если дрон тяжелее 250 граммов, то на каждый полет нужно оформлять разрешение в городском Управлении безопасности. Для этого потребуется внушительный пакет документов. Владельцу квадрокоптера придется спланировать маршрут полета, точно наметить точки взлета и посадки, а также время полета, застраховать ответственность перед третьими лицами. Вдобавок в УБЖ обязательно сообщить личные данные человека, который будет управлять квадрокоптером.

Штраф за полеты без разрешения для частных лиц составляет от 30 до 50 тыс. рублей, а для организаций от 300 до 500 тыс. рублей.

— Об известных фактах несанкционированного использования летательных аппаратов можно сообщать по телефонам: полиции – 02 или МКУ ЕДДС – 112, — сообщили в мэрии Челябинска.

Остается, впрочем, неясным, как челябинцы узнают, получил владелец дрона разрешение ли нет. Возможно, горожане будут спрашивать об этом у «пилота» и надеяться на честный ответ.

Тем временем в соседней Курганской области с 4 ноября и вовсе запретили использование квадрокоптеров всем, кроме представителей органов власти. Запрет ввели до окончания режима базовой готовности, введенного президентским указом с 19 октября.

Напомним, в прошлом году челябинские активисты с помощью дрона обнаружили сливы в реку Миасс. Весной этого года беспилотник помог поймать упорного нарушителя границы. Квадрокоптеры применяли минувшим летом, когда искали пропавшего в лесу 90-летнего дедушку. А еще дрон помог снять на видео недоступные невооруженному глазу детали знаменитого челябинского элеватора.

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