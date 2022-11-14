В Челябинске открыли поворот с улицы Наркома Малышева

Жители уже активно пользуются новым перекрестком. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В Челябинске изменили схему движения на пересечении улиц Наркома Малышева и Университетской набережной. Теперь здесь разрешен поворот и, чтобы развернуться, не нужно ехать по дворам или проезжать несколько кварталов.

— На обозначенном узле планировалось обустройство разрыва в тросовом ограждении, чтобы создать регулируемое пересечение, — прокомментировали КП-Челябинск в комитете дорожного хозяйства города. — В настоящее время запланированные работы выполнены в полном объеме.

Чтобы организовать поворот, дорожникам пришлось перенести пешеходный переход и светофоры, а также убрать часть тросового ограждения. Работы решили начать после многочисленных жалоб жителей микрорайона «Академ Riverside», которым приходилось проезжать пару лишних километров, чтобы повернуть на Университетскую набережную или проехать к дому.

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