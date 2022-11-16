В Челябинске столкнулись два трамвая

Фото: Интерсвязь, Челябинский транспорт/vk.cpm

В Челябинске утром 16 ноября столкнулись два трамвая. Авария произошла в 7:13 у остановки «Сталеваров» на пересечении улицы Сталеваров и шоссе Металлургов. Момент ДТП попал на запись камеры наружного наблюдения.

На кадрах видно, как первый трамвай останавливается у платформы, в него садятся пассажиры. Через несколько секунд к остановке подъезжает еще один вагон. Он врезается в первый, сдвигает его с места и лишь затем останавливается. Почти сразу же водитель протараненного трамвая открывает двери, чтобы пассажиры эвакуировались.

Авария более, чем на полтора часа заблокировала трамвайное движение в сторону Першино. Освободить пути удалось только после 8:50.

Напомним, накануне новый трамвай сошел с рельсов у Комсомольской площади в Челябинске. Причиной аварии стал автомобильный болт.

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