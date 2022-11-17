Федеральные эксперты оценят систему слежения за качеством воздуха в Челябинске

Московским экспертам готовы показать, как в Челябинске определяют состав воздуха Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Члены общественного совета при федеральном министерстве природных ресурсов пожелали приехать в Челябинск и посмотреть, как в городе следят за уровнем загрязнения атмосферы. Эксперты намерены оценить челябинскую систему мониторинга качества воздуха. Позже этот опыт надеются распространить на другие регионы России.

— Мы готовы принять представителей общественного совета и показать, как ведется работа изнутри, — заявил замминистра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

— Наша система дает информацию не один раз в год и не раз в сутки, а 72 раза в сутки. То есть, даже если превышение было в ночное время суток, мы его фиксируем и отправляем в надзорные органы по источнику выброса для принятия мер, — рассказал на заседании общественного совета глава «Центра экологического мониторинга» Челябинской области Владислав Коробкин. Он добавил, что в работе центра есть ограничения: определение индексов загрязнения входит в полномочия Росгидромета, а не центров, анализирующих пробы воздуха.

Напомним, 17 ноября в Челябинске и еще нескольких городах региона как раз наблюдаются проблемы с накоплением вредных примесей в атмосфере. До вечера объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

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