Просидит до Нового года: бывший куратор строек в Челябинской области задержится в СИЗО

Челябоблинвестстрой - структура, подведомственная региональному министерству строительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске повторно отказались выпускать из-под стражи бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова. Экс-директора казенного учреждения обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взяток.

В СИЗО Алексей Абаимов находится уже третий месяц. В конце октября срок его содержания под стражей продлили до 29 декабря. Адвокат обжаловал это решение.

— Он просил избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, — уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Суд, однако, в удовлетворении жалобы отказал.

По версии следствия, Алексею Абаимову заплатил 190 тыс. рублей директор стройфирмы «Флагман» Евгений Юдин. Компания возводила здание для детского сада в Аше. За деньги бывший глава ОГКУ помог с оформлением документов по строительству. В бумагах указали ложные сведения об объеме работ и использованных материалах. Благодаря этому стройфирма получила из бюджета на 19 млн рублей больше, чем должна была.

Алексея Абаимова также обвиняют в получении взятки при строительстве центра по шорт-треку в Златоусте. Следователи считают, что бывший глава «Челябоблинвестстроя» проигнорировал многочисленные недоделки и за деньги подписал акт о приемке работ.

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