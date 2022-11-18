Новая дорога на Агалакова в Челябинске станет дублером улицы Дзержинского

Первые 600 метров дороги начали прокладывать в августе этого года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После завершения реконструкции улица Агалакова станет дублером улицы Дзержинского Напомним, строительство участка от Гранитной до Гагарина началось в этом году.

— Улица Дзержинского в центре района односторонняя, что затрудняет перемещение жителей. И улица Агалакова будет дублером — полноценная двусторонняя, — рассказал глава Ленинского района Александр Орел на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). — Она значительно разгрузит трафик машин и позволит жителям новых микрорайонов вокруг парка «Плодушка» добираться домой.

Проект грандиозный, рассчитан на два года. Первые 600 метров долгожданной дороги начали делать в августе этого года, к концу следующего работы планируют закончить полностью.

Полноценную дорогу с двусторонним движением протягивают от улицы Гагарина до Гранитной. Скрин: Яндекс Карты

Между тем, у района большие перспективы в части реновации, продолжает Александр Орел. В Ленинском остается много микрорайонов двухэтажной застройки, что привлекает инвесторов.

– Цена квадратного метра в новых домах сравнилась с ведущими ЖК города – такого не было никогда. У нас есть самое главное – большое количество хорошо оплачиваемых рабочих мест для высокообразованных специалистов, предприятия развиваются. Мы видим приток этих людей, их спрос на жилье, — отметил глава района.

Привлекают не только дома и заводы, но и общественные пространства. Над этим администрация района активно работает. В частности, за ТРЦ «Алмаз» намерены благоустроить пруд, который станет новой точкой притяжения.

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