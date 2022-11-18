Новая точка притяжения: в Челябинске намерены благоустроить пруд за ТРЦ «Алмаз»

В отличие от ТРЦ дикий пруд пока что редко пользуется популярностью у горожан Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В Ленинском районе Челябинска появится еще одна точка притяжения горожан – заводской пруд за ТРЦ «Алмаз», возле индустриального парка «Станкомаш». Об этом рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) глава района Александр Орел:

– Сейчас город совместно с собственниками завода рассматривают этот вопрос. Торговый центр стал популярным местом у челябинцев – огромное количество людей приезжает в магазины и фудкорты, и мы намерены продолжать развитие этой точки притяжения.

Кстати, в 2019 году возле пруда проходил модный семейный фестиваль городской среды «Все просто».

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Практически завершен огромный проект обустройства площади у ДК «Станкомаш» стоимостью порядка 125 млн рублей. За преображение территории проголосовали жители. В тестовом режиме запустили «сухой фонтан», а уже следующим летом он будет радовать горожан. Остается наполнить детские площади игровым оборудованием. Кроме дорожек, лавок и урн, там уложили газон, высадили около 150 крупномерных деревьев и 5 тыс. кустарников – питать водой их будет система автополива. В 2020 году возле ДК «ЧТПЗ» благоустроили набережную.

— На 2023 год в рамках программы инициативного бюджетирования заявлено порядка 100 проектов, которые пройдут отбор, — добавил Александр Орел.

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