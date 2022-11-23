Глава самого политически неспокойного района Челябинска переходит на работу в администрацию

Несмотря на бэкграунд, Сергей Колесник будет работать в администрации Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Администрации Калининского района потребовалось «свежая кровь», у депутатов были претензии к Сергею Колеснику. В том числе, по благоустройству. Об этом заявила Наталья Котова после назначения Владимира Шамне.

— С вас, как с депутатов, тоже не снимается ответственность, что какие-то контракты не исполнялись вовремя, — продолжила Наталья Котова. — Сегодня поставлена задача разобраться до конца в вопросах благоустройства за предыдущие годы, в том числе там, где речь идет об уголовных делах. Надеюсь, что Владимир Валентинович [Шамне] будет отвечать всем вашим критериям, и никто не будет вставлять палки в колеса.

Она поблагодарила за работу Сергея Колесника, отметив, что ему «правда было непросто».

— И я надеюсь, что на новом месте работы ему будет спокойнее, и он так же будет востребован, имея те профессиональные компетенции, которые он получил, в том числе, работая главной района.

Депутат Илья Пермяков поинтересовался, где будет работать теперь уже бывший глава района.

— Администрация города, — отрезала Наталья Котова.

Сергей Колесник был во главе Калининского района с 23 декабря 2011 года — до 11 лет не хватило ровно месяца.

Напомним, в прошлом году произошел скандал на слушаниях по бюджету. Сергей Колесник туда не явился, отправив подчиненных вместо себя. Местные жители были возмущены таким поступком и проголосовали против отчета.

Тогда в администрации района объяснили причину отсутствия: Сергей Колесник работал в сквере возле арены «Трактор». Там было выездное совещание по обращениям жителей района. Из-за того, что слушания были сорваны, Сергей Колесник решил обращаться в полицию.

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