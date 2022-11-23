Суд арестовал магнитогорца, который зарезал жену и пытался убить младенца

Обвиняемый заключен под стражу на два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Орджоникидзевского района Магнитогорска в среду, 23 ноября, отправил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве жены и попытке зарезать насмерть трехмесячного сына. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

— Суд указал, что обвиняемый, находясь на свободе, может воспрепятствовать производству по делу и скрыться от следствия, чтобы избежать сурового наказания, — рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчина будет находится в СИЗО два месяца – до 23 января 2023 года. Сам он не стал возражать против такой меры пресечения.

Инцидент произошел 17 ноября в одной из квартир дома по улице Труда. Магнитогорец напился у себя дома и начал ругаться с женой. В какой-то момент он с ножом набросился на женщину и убил ее. После этого мужчина начал в угаре резать своего трехмесячного сына. Малыша спас участковый Николай Морозов, который первым прибыл на место происшествия и скрутил преступника.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru