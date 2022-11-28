Школьница умерла после катания на тюбинге в Челябинской области

После катания девочку доставили в больницу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области школьница умерла после катания на тюбинге. Инцидент случился в Магнитогорске 26 ноября. Как стало известно КП-Челябинск, девочку после катания доставили в больницу, где она и скончалась.

Что стало причиной смерти, будут выяснять эксперты. Следственный комитет уже проводит проверку.

— Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Более подробная информация появится позже, — рассказал КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В Сети пишут, что девочка получила травму грудной клетки, что и стало причиной смерти. Однако, пока эта информация официально не подтвердилась.

Обновлено 14:19.

Тем временем, в администрации Магнитогорска заявили, что в городе подобных инцидентов не было. Об этом сообщает «ФедералПресс». Прокуратура Челябинской области уточнила, что 8-летняя девочка каталась в поселке Петропавловский Верхнеуральского района.

— Прокуратурой Верхнеуральского района поставлен на контроль ход доследственной проверки, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В прокуратуре добавили, что школьница упала со снежной горки во время катания и получила травмы.

Катание на тюбингах нередко заканчивается травмами. В январе этого года в Красноармейском районе девушка получила перелом скулы, когда в нее врезалась женщина на ватрушке. А в феврале в Усть-Катаве мужчина сбил девушку, которая стояла на склоне. От сильного удара она потеряла сознание, ей понадобилась помощь медиков.

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