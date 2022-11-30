Стрельба из «Града» и переговоры по рации: смотрим, как проходит боевое слаживание на Чебаркульском полигоне

Так проходит подготовка. Фото: правительство Челябинской области.

В Чебаркульской танковой дивизии продолжают готовить мобилизованных к отъезду в зону боевых действий. Мужчины вспоминают, как стрелять из оружия, защитить себя при химической атаке и обнаружить противника.

− Подготовка проходит не менее четырех недель. Основное внимание уделяется тактической, медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите. В обязательном порядке огневая подготовка, − рассказывал ранее военком области Андрей Максуров в интервью КП-Челябинск.

Напомним, в Чебаркульской дивизии построили лагерь для подготовки мобилизованных. В нем есть полевая кухня, столовые, помывочные и медпункты. Установили даже палатки для молитв.

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