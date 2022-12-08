Плюс один: в Челябинске с 8 декабря заработает новый большой каток

Кататься на коньках можно будет каждый день Фото: Юлия РЕУТОВА

У любителей скользить на коньках по льду в Челябинске прибавилось возможностей. С 8 декабря начнет работу еще один большой каток. Он откроется в городском саду имени Пушкина.

Как уточнили в челябинском управлении культуры, каток будет работать без выходных.

По понедельникам горожан станут пускать на лед с 14:00 до 20:45.

Со вторника по четверг каток будет открыт с 11:00 до 20:45.

В пятницу кататься разрешат с 11:00 до 21:45.

А в субботу и воскресенье челябинцы смогут приходить на каток с 10:00 до 21:45.

Напомним, с конца ноября в Челябинске работает необычный каток в парке имени Терешковой. Льдом там залили не большую площадку, а прогулочные дорожки.

Зимой жители Челябинска смогут также выйти на лед 90 дворовых хоккейных кортов.

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